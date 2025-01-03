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مشاهير العرب - شهادة حق.. موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شهادة حق.. موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شهادة حق.. موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 03:16 مساءً - ساعته وتاريخه .. مع اقتراب عرض الحلقة الـ 10 من مسلسل ساعته وتاريخه، يترقب الكثير من المتابعين لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل، خاصة مع تصاعد الأحداث في الحلقات الماضية، حيث يترقب الجمهور عرض قضية جديدة من ملفات المحاكم المصرية.

منصة WATCH IT تروج للحلقة الجديدة من مسلسل ساعته وتاريخه

طرحت منصة «WATCH IT» الرقمية البوستر الرسمي للحلقة 10 من مسلسل ساعته وتاريخه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «عاوزين تعرفوا إيه اللي حصل في قصة «شهادة حق»؟ تابعوا حلقة النهاردة».

الحلقة 10 من مسلسل ساعته وتاريخه
الحلقة 10 من مسلسل ساعته وتاريخه

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» على dmc

تعرض الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 10 مساء، عبر شاشة dmc، بينما تعرض عبر قناة dmc دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 مساء.

مسلسل ساعته وتاريخه
مسلسل ساعته وتاريخه

وتعرض حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضهما التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساء.

مسلسل ساعته وتاريخه
مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل ساعته وتاريخه 6

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل «ساعته وتاريخه» يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه
الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويقدم مسلسل ساعته وتاريخه، الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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