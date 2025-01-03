مشاهير العرب - شهادة حق.. موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 03:16 مساءً - ساعته وتاريخه .. مع اقتراب عرض الحلقة الـ 10 من مسلسل ساعته وتاريخه، يترقب الكثير من المتابعين لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل، خاصة مع تصاعد الأحداث في الحلقات الماضية، حيث يترقب الجمهور عرض قضية جديدة من ملفات المحاكم المصرية.

منصة WATCH IT تروج للحلقة الجديدة من مسلسل ساعته وتاريخه

طرحت منصة «WATCH IT» الرقمية البوستر الرسمي للحلقة 10 من مسلسل ساعته وتاريخه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «عاوزين تعرفوا إيه اللي حصل في قصة «شهادة حق»؟ تابعوا حلقة النهاردة».

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» على dmc

تعرض الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 10 مساء، عبر شاشة dmc، بينما تعرض عبر قناة dmc دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 مساء.

وتعرض حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضهما التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساء.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل «ساعته وتاريخه» يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويقدم مسلسل ساعته وتاريخه، الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.