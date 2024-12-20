التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية - أخبار كلمتك

التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي - أخبار كلمتك

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع مؤسسات تركية فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع مؤسسات تركية فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو) - أخبار كلمتك

"الهنا اللي أنا فيه" يحتل المركز الثاني في إيرادات أمس - أخبار كلمتك

"الهنا اللي أنا فيه" يحتل المركز الثاني في إيرادات أمس - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «كانت أسوأ سنة».. رانيا محمود ياسين تودع 2024 بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - ودعت الفنانة رانيا محمود ياسين، العام الحالي 2024، مؤكدةً عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أن هذه السنة كانت من أسوأ السنوات التي مرت عليها.

وشاركت رانيا محمود ياسين، صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «في دخلة العام الجديد بقول ربنا يسامح كل الناس اللي أذتني بكلمة أو فعل عن قصد أو غير قصد».

وتابعت رانيا محمود ياسين: «أنا كمان بطلب إن الناس تسامحني عن أي شئ عملته بقصد أو عن غير قصد.. 2023 و2024 من أسوأ سنين عمري شوفت فيهم دروس ووعكات صحية كتير بس عمري ما بصدر للناس إلا الطاقة الإيجابية والحمد الله بقيت أحسن بكتير».

وأضافت رانيا محمود ياسين: كل اللي أنا طالباه إن الناس ترحم بعض وتساعد بعض ومتحكمش بالظاهر، وبلاش كل واحد يتمركز حوالين ذاته بأنانية وجحود.. ياريت الناس تفتكر لبعض المحبة والمساندة».

واستطردت: «يمكن اللي اتعلمته في السنتين دول إني لازم أحب نفسي لأني كنت بحب كل الناس إلا نفسي لحد ما أتحول حبي ليهم لأمر اعتيادي واجب عليَّ.. أحب أقول لجوزي محمد رياض: ربنا يخليك ليَّ لأنك دايمًا داعم ليَّ وواقف جنبي وقلبك معايا في كل مطب أو حزن أو تعب.. دايمًا بتطبطب عليَّ.. ربنا يخليك ليَّ.. جمعة مباركة على الجميع.. وسنة سعيدة عليكم جميعًا».

اقرأ أيضاً
«ما زلت أنتظرك يا حبيبي».. رانيا محمود ياسين تحيي الذكرى الرابعة لوفاة والدها (صورة)

رانيا محمود ياسين ناعيةً عمها: «سلم على أبويا يا عمي العزيز»

«السند والوتد».. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى ميلاد والدتها شهيرة |صور

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - مسلسل «ساعته وتاريخه» يحقق الأعلى مشاهدة على watch it - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق