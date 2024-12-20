مشاهير العرب - «كانت أسوأ سنة».. رانيا محمود ياسين تودع 2024 بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - ودعت الفنانة رانيا محمود ياسين، العام الحالي 2024، مؤكدةً عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أن هذه السنة كانت من أسوأ السنوات التي مرت عليها.

وشاركت رانيا محمود ياسين، صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «في دخلة العام الجديد بقول ربنا يسامح كل الناس اللي أذتني بكلمة أو فعل عن قصد أو غير قصد».

وتابعت رانيا محمود ياسين: «أنا كمان بطلب إن الناس تسامحني عن أي شئ عملته بقصد أو عن غير قصد.. 2023 و2024 من أسوأ سنين عمري شوفت فيهم دروس ووعكات صحية كتير بس عمري ما بصدر للناس إلا الطاقة الإيجابية والحمد الله بقيت أحسن بكتير».

وأضافت رانيا محمود ياسين: كل اللي أنا طالباه إن الناس ترحم بعض وتساعد بعض ومتحكمش بالظاهر، وبلاش كل واحد يتمركز حوالين ذاته بأنانية وجحود.. ياريت الناس تفتكر لبعض المحبة والمساندة».

واستطردت: «يمكن اللي اتعلمته في السنتين دول إني لازم أحب نفسي لأني كنت بحب كل الناس إلا نفسي لحد ما أتحول حبي ليهم لأمر اعتيادي واجب عليَّ.. أحب أقول لجوزي محمد رياض: ربنا يخليك ليَّ لأنك دايمًا داعم ليَّ وواقف جنبي وقلبك معايا في كل مطب أو حزن أو تعب.. دايمًا بتطبطب عليَّ.. ربنا يخليك ليَّ.. جمعة مباركة على الجميع.. وسنة سعيدة عليكم جميعًا».