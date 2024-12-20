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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمد هنيدي ينهي تصوير مشاهد المستشفى في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:45 مساءً -  انتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير المشاهد الخاصة بتواجده في المستشفى، ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال، المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم.

وكان الفنان محمد هنيدي بدأ تصوير أول مشاهده في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، منذ أسبوع وتم التصوير داخل إحدى المستشفيات الخاصة وظهر محمد هنيدي على كرسي متحرك بسبب المرض الذي تعرض له. 

وجمعته المشاهد الأولى بكل من الفنانة نهى عابدين، والفنان محمود حافظ، وعدد من الفنانين المشاركين في العمل. 

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

 

 

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ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله. 

مسلسل محمد هنيدي الجديد

 "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب هنيدي.

 

فيلم الجواهرجي

 جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كان مشغولا الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كما كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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