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شاهد، بهاء سلطان يطرح أغنية "حب حياتي" مع منة شلبي من فيلم الهوي سلطان - أخبار كلمتك

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شاهد، بهاء سلطان يطرح أغنية "حب حياتي" مع منة شلبي من فيلم الهوي سلطان - أخبار كلمتك

شاهد، بهاء سلطان يطرح أغنية "حب حياتي" مع منة شلبي من فيلم الهوي سلطان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - طرح الفنان بهاء سلطان أغنيته الجديدة “حب حياتي” وشاركته الغناء منة شلبي من  فيلم الهوى سلطان والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داوود. 

أغنية بهاء سلطان الجديدة 

أغنية بهاء سلطان الجديدة حب حياتي من فيلم الهوى سلطان من كلمات منة القيعي، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما. 

تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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