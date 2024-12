الأقصر للسينما الأفريقية يكرم خالد النبوي ومجدي أحمد علي خلال دورته الـ 14 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - كشف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد، عن تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما الأفريقية خلال دورته الجديدة التي تقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والفنان الكبير محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والسفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية، وعبد الله مصطفى مساعد وزير الشباب، والفنان محيي إسماعيل، والمنتج جابي خوري، وغيرهم.

المكرمون في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وأعلن المهرجان تكريم كل من النجم خالد النبوي، المخرج الكبير مجدي أحمد علي، الممثل التونسي أحمد الحفيان، الممثلة والمخرجة الغانية اكوسوا بوسيا، المخرج السنغالي موسى ابسا.

ويعرض المهرجان مجموعة من أفلام المكرمين على هامش الدورة، وهي: أفلام (المواطن، المهاجر، الديلر، يوم وليلة) للنجم خالد النبوي، وفيلم "عصافير النيل" للمخرج مجدي أحمد علي، وفيلم " Xalé" للمخرج موسى ابسا، وفيلم "Stevie Wonder In Search of A Blessed Life" للمخرجة والممثلة اكوسوا بوسيا.

