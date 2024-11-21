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مشاهير العرب - بعد براءة السائق من تهمة التحرش بها.. الفنانة هلا السعيد تتصدر التريند - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد براءة السائق من تهمة التحرش بها.. الفنانة هلا السعيد تتصدر التريند - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد براءة السائق من تهمة التحرش بها.. الفنانة هلا السعيد تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - تصدرت الفنانة هلا السعيد، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قضت محكمة جنح الشيخ زايد ببراءة السائق المتهم بالتحرش بها على محور الضبعة.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول تفاصيل براءة سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي كل ما تحتاج معرفته عن تفاصيل براءة السائق المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد.

هلا السعيد وبراءة السائق المتحرش

أزمة هلا السعيد والسائق

وبدأت أزمة هلا السعيد، عندما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تعرضها للتحرش من قبل سائق أوبر، مشيرة إلى أنه توقف خلال سيره على طريق الضبعة، وقام بفعل متحرش، مما أثار قلقها.

دفاع المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

وفي هذا السياق، أوضح دفاع المتهم بالتحرش بـ الفنانة هلا السعيد، أن موكله لم يرتكب أي شيء من ادعاءات الفنانة هلا السعيد، وأن حقيقة الواقعة تكمن في أن موكله مصاب بأحد الأمراض، مما تجعله لا يتمكن من السيطرة على نفسه، ويضطر لقضاء حاجته في فترات قريبة.

وتابع أنه في يوم الواقعة، ذهب السائق خلف أحد السيارات وبدأ في قضاء حاجته نظرا لظروفه المرضية، وفور رؤية الفنانة هلا السعيد إياه اعتقدت أنه يتحرش بها، وظلت تلوح بيدها لتستنجد بالمارة، وسط محاولات من السائق المتهم لتهدئتها وتوضيح حقيقة الأمر، وأنه يضطر لقضاء حاجته بسبب ظروفه المرضية.

هلا السعيد

براءة المتهم المتحرش بالفنانة هلا السعيد

وقضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، ببراءة سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة في أكتوبر بالجيزة، بعد تقدمه بمعارضة استئنافية على حكم حبسه سنة.

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وكانت نيابة الشيخ زايد، قد أحالت سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة، في وقت سابق، إلى محكمة الجنح، وذلك بعد أسبوع من الواقعة.

وتضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح، تهمة ارتكاب فعل فاضح «التبول في طريق عام»، حيث توجه المتهم في وقت سابق، رفقة دفاعه علي فايز المحامي إلى سراي النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.

وقال حسام مدني، «المحامي الثاني» لـ سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد: إن جهات التحقيق قررت تسليم موكله سيارته، بعد قرار التحفظ عليها لفحصها.

آخر أعمال هلا السعيد

جدير بالذكر، أن آخر أعمال هلا السعيد، كانت مشاركتها في مسلسل المداح 5، الذي عرض خلال موسم رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل المداح 5

دارت أحداث الجزء الماضي، في إطار تشويقي، حول صابر، الذي يجد نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يدخل في مواجهة مع ملك الجن «قزح» (فتحي عبد الوهاب) باحث في الإعجاز القرآني، ويمر عبر بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر، ويعرض المسلسل في 30 حلقة خلال شهر رمضان المبارك.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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