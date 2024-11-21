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عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

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عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - أكد الفنان عمرو سعد، أنه يختار أدواره بعناية شديدة، وهذا سبب من أسباب قلة أعماله الفنية، موضحا: “مفيش ممثل يجرؤ يعمل دور من أدواري”.

وأضاف عمرو سعد خلال ندوته بالقاهرة السينمائي، أن أول فيلم شاهده بالسينما هو فيلم سواق الأتوبيس، مضيفا أنه بعدها بدأ الاهتمام بمشاهدة أفلام السينما العالمية، مضيفا: "الأمريكان مكنوش يعرفوا إننا عندنا سينما، للأسف الوقت دا كان تعليم السينما عندنا غايب".

 

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وأوضح عمرو سعد أن التسلية أصبحت شيئا نادرا، موضحا: “أنه يتذكر كل يوم إسماعيل ياسين وأفلام الأربعينيات والستينيات، قائلا: "كانت معمولة بشكل مطلق”.

وقال عمرو سعد إنه صور فيلمه الجديد الغربان أربعة سنوات تحت قيادة مخرج جديد يدعى ياسين، مشيرا إلى أن ميزانية الفيلم ضخمة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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