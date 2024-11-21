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بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

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بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن أكثر فنانة كانت تراقبها باستمرار خلال تواجدها في بلاتوهات التصوير.

مراقبة سعاد حسني أمام الكاميرا

وقالت فردوس عبد الحميد خلال بودكاست "لحظات": "سعاد حسني كانت أكتر فنانة راقبتها، ولما تبدأ الكاميرا في التصوير كنت أجدها ملكة جمال".

نظرات فردوس عبد الحميد مع سعاد حسني 

وتابعت: "في إحدى مرات التصوير وأنا أراقب السندريلا سعاد حسني وجدتها ترتعش أمام الكاميرا قلت لنفسي لما هي بترتعش أنا أعمل إيه، ولقيتها بتقولي إنتي بتبصيلي كده ليه؟ قلت لها علشان بتعلم منك وإنتي مميزة وجذابة قدام الكاميرا".


فيلم عن سعاد حسني

وتستعد السينمات العربية لاستقبال فيلم سينمائي جديد ينتمي لأعمال السير الذاتية لكبار نجوم الفن، وسيكون العمل الجديد لعرض وتقديم سيرة السندريلا سعاد حسني، وهو العمل الذي يأتي من توقيع المؤلف والسيناريست أيمن بهجت قمر.

وكشفت جانجاه شقيقة الفنانة الراحلة  سعاد حسني: أن مشروع فيلم سينمائي عن قصة حياة سعاد حسني أمر قائم بالفعل ولكن حتى الآن لم يتم توقيع العقود، فالأمر حاليا مقتصر على الفكرة فقط، وأحاديث بيني وبين أيمن بهجت أمر ولم أجزم بالقبول أو النفي حتى ينتهي من كتابة النص كاملًا،  وأقرأ المعالجة بشكل دقيق وسليم جدًا حتى أوافق ونبدأ المشروع.

وتابعت  في تصريح لــ “كلمتك”: إذا تم تقديم فيلم عن سعاد حسني فبالتأكيد يتناول جوانب لم تظهر من قبل، وكذلك لابد أن يكن فيلم صادق ويضيف للراحلة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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