أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: أنا ضد الصورة النمطية عن دعم القضية الفلسطينية في الأعمال الفنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: أنا ضد الصورة النمطية عن دعم القضية الفلسطينية في الأعمال الفنية - أخبار كلمتك

بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7% - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7% - أخبار كلمتك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

عمرو سعد: كلنا اتربينا على مهرجان القاهرة السينمائي والموهبة مش أهم حاجة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عمرو سعد: كلنا اتربينا على مهرجان القاهرة السينمائي والموهبة مش أهم حاجة - أخبار كلمتك

عمرو سعد: كلنا اتربينا على مهرجان القاهرة السينمائي والموهبة مش أهم حاجة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:03 مساءً - كشف الفنان عمرو سعد، عن سر اتجاهه لعالم الفن، وذلك خلال ندوته بـ مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45. 

71707cbb79.jpg

في البداية، قال عمرو سعد: “كلنا اتربينا على مهرجان القاهرة السينمائي، وهو مهرجان عريق وأتمنى يكبر أكتر ما هو كبير”.

93f5877596.jpg

وأضاف عمرو سعد: “مصر تقدم أعظم ممثلين وهناك طموح وشغف كبير لشباب يتمنوا أن يصبحوا ممثلين، والمجتمع بتاعنا علشان تحقق في ذاتك صعب”. 

وتابع: “السينما أكبر مكان تحقق فيه أحلامك لأن الواقع لن يسمح أن تنجح بشكل تراكمي، وبالتالي في ناس كتير مش بتشتغل بشهادتها، وفيه طاقات رهيبة في الشباب ليست في مكانها الصحيح”.

 

وتابع: مش أهم حاجة الموهبة ولكن إصرارك على تحقيق حلمك مفيش حد معندوش حلم، ولكن في ناس معندهاش قرار، وانا قررت أبقى ممثل ومن طفولتي وأنا بحلم أوصل أفكاري وعندي شغف للإصلاح  والناس تسمعني.

أيام القاهرة لصناعة السينما

جاءت ندوة عمرو سعد ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

59a135925e.jpg

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

d1edd2eaed.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

القومي للمسرح يناقش النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق