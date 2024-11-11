منى زكي تعلق على تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تكريم الفنانة منى زكي خلال فعاليات الدورة الرابعة.

الفنانة منى زكي

وأكد المهرجان أن الفنانة منى زكي تعتبر رمزا للسينما المصرية، وتميزت بموهبتها المتنوعة في التمثيل والرقص والغناء، وعملت مع كبار الأسماء من الممثلين والمخرجين، ولعبت دورا كبيرا في صناعة السينما يستوجب الاعتراف.

وأعربت الفنانة منى زكي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن سعادتها بالتكريم عن مجمل مشوارها الفني في مهرجان البحر الأحمر.

ونشرت مني زكي، البوستر الدعائي لتكريمها معلقة: "أود أن أعرب عن خالص امتناني لمجلس إدارة مهرجان البحر الأحمر لتقديرهم لرحلتي ومساهماتي في هذه الجائزة، هذا يعني الكثير بالنسبة لي وأنا أتطلع بفارغ الصبر إلى المهرجان القادم".

فيلم ضي

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن اختيار فيلم "ضي" سيرة أهل الضي إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور ليكون فيلم الافتتاح في الدورة الرابعة والتي مقرر أن تبدأ في 5 ديسمبر القادم، وعبر المهرجان عن سعادته لاختيار الفيلم في الافتتاح لما يحمله من لغة سينمائية مختلفة ومميزة بالإضافة إلى قصته الساحرة.

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو "عدو الشمس" نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

وفيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهو من بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد من المصريين مثل حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، بالإضافة إلى فيصل بالطيور كمنتج مشارك.

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