مشاهير العرب - عبر عن مشاعر الجماهير.. الناقدة ماجدة خير الله تشيد بفيلم «الهوى سلطان» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، بفيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، والذي يحقق خلال الوقت الحالي نجاحا باهرا بدور العرض السينمائية.

وقالت ماجدة خيرالله، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من غير ضرب وعنف ولا مطاردات واستعراض عضلات منفوخة ومن غير عربيات بتتقلب، ونكات لفظية سخيفة، استطاع الهوى سلطان أن يتغلغل لمشاعر الجماهير وينال إعجابهم، ويتصدر الصفوف، الفن الجميل مش محتاج دوشة».

فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

أبطال فيلم الهوى سلطان

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، نخبة من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.