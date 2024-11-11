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مشاهير العرب - عبر عن مشاعر الجماهير.. الناقدة ماجدة خير الله تشيد بفيلم «الهوى سلطان» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عبر عن مشاعر الجماهير.. الناقدة ماجدة خير الله تشيد بفيلم «الهوى سلطان» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبر عن مشاعر الجماهير.. الناقدة ماجدة خير الله تشيد بفيلم «الهوى سلطان» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، بفيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، والذي يحقق خلال الوقت الحالي نجاحا باهرا بدور العرض السينمائية.

وقالت ماجدة خيرالله، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من غير ضرب وعنف ولا مطاردات واستعراض عضلات منفوخة ومن غير عربيات بتتقلب، ونكات لفظية سخيفة، استطاع الهوى سلطان أن يتغلغل لمشاعر الجماهير وينال إعجابهم، ويتصدر الصفوف، الفن الجميل مش محتاج دوشة».

ماجدة خير الله

فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

أبطال فيلم الهوى سلطان

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، نخبة من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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