يسرا تحسم موقفها من المشاركة في سباق رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 09:52 صباحاً - أعلنت الفنانة يسرا عدم خوضها السباق الرمضاني القادم بسبب ضيق الوقت أمامها، مشيرة إلى أنها ستكتفي فقط بتقديم عمل سينمائي جديد سوف تعلن عنه خلال الفترة المقبلة.

وكان قد انتشر في الفترة الأخيرة أن يسرا ستشارك في دراما رمضان 2025 بعمل من إنتاج العدل جروب، ولكن مع مرور الوقت لم يكتمل المشروع.



مسلسل 1000 حمدلله على السلامة



يذكر أن مسلسل “1000 حمدالله ع السلامة ” كان آخر أعمال يسرا، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك بجانب يسرا في بطولته، كل من محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وعنبة، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.

وقالت الفنانة يسرا خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي: "فرحتي كبيرة بحصولي على جائزة جولدن جلوب؛ لأنها جائزة النقاد في أمريكا وتعتبر قريبة من الأوسكار، هما فهموا وقدروا يعني إيه هوليوود الشرق".

دعم السينما الفلسطينية

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45: “واجب علينا كمصريين دعم السينما الفلسطينية، والفلسطينيين والمصريين واحد وطول عمرنا شايلين هم القضية الفلسطينية”.

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