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بدون كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز تصور المشاهد الأولى من "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

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بدون كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز تصور المشاهد الأولى من "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

بدون كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز تصور المشاهد الأولى من "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 09:04 صباحاً - بدأت الفنانة ياسمين عبد العزيز  تصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب”، والذي من المفترض عرضه في رمضان 2025 مع المنتج تامر مرسي والسيناريست عمرو محمود ياسين، بأحد ديكورات العمل الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر.

وغاب الفنان كريم فهمي عن حضور افتتاح تصوير العمل، لأن المشاهد الأولى لن تجمعه ببطلة العمل.

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل

 حبيب في رمضان 2025، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

 

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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