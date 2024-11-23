بدون كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز تصور المشاهد الأولى من "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 09:04 صباحاً - بدأت الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب”، والذي من المفترض عرضه في رمضان 2025 مع المنتج تامر مرسي والسيناريست عمرو محمود ياسين، بأحد ديكورات العمل الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر.

وغاب الفنان كريم فهمي عن حضور افتتاح تصوير العمل، لأن المشاهد الأولى لن تجمعه ببطلة العمل.

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل

حبيب في رمضان 2025، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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