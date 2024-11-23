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مشاهير العرب - «اللهم أنبتها نباتا حسنا».. ميار الغيطي ترزق بطفلتها الأولى بعد 4 سنوات من زواجها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «اللهم أنبتها نباتا حسنا».. ميار الغيطي ترزق بطفلتها الأولى بعد 4 سنوات من زواجها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «اللهم أنبتها نباتا حسنا».. ميار الغيطي ترزق بطفلتها الأولى بعد 4 سنوات من زواجها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 10:01 صباحاً - رُزقت الفنانة ميار الغيطي، بمولودتها الأولى بعد 4 أعوام من زواجها، حيث شاركت متابعيها بهذا الحدث الجميل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وحرصت ميار الغيطي على إخفاء وجه ابنتها كما لم تكشف عن الاسم الذي اختارته لها.

ميار الغيطي مع مولودتها الأولى

ونشرت ميار الغيطي، صورة لها برفقة مولودتها، وعلقت: «اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى».

ميار الغيطي برفقة ابنتها

أحدث أعمال ميار الغيطي

أحدث أعمال ميار الغيطي، هو مسلسل «صدفة» الذي تم عرضه رمضان 2024 وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول "صدفة" مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدفة ما تغير مجرى حياتها رأسا على عقب، إذ تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، ويتطرق المسلسل لقضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها طلاب المدرسة.

والعمل من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، ورحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وظهرت ميار الغيطي وهي ترتدي قفطان مغربي باللون الأبيض البصلي، وبأكمام طويلة وواسع من الجزء السفلي، وتركت ميار الغيطي خصلات شعرها منسدلة على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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