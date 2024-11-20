الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعيين السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية - أخبار كلمتك

تعيين السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية - أخبار كلمتك

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

إفتتاح محطة جديدة لتعبئة الغاز في شبوة - أخبار كلمتك

إفتتاح محطة جديدة لتعبئة الغاز في شبوة - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح اليوم في المحافظات اليمنية .. اخر تحديث - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح اليوم في المحافظات اليمنية .. اخر تحديث - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تعرف على فعاليات اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على فعاليات اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

تعرف على فعاليات اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى عروض الأفلام بمسابقات المهرجان المختلفة، ويأتي برنامج اليوم كالتالي:

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم 

95dd193705.jpg
11cb4b9173.jpg

عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم 

8c0067156d.jpg
ef902ccae1.jpg
a58e17ecea.jpg
a4e8b3ac1e.jpg

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق