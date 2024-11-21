عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: بكيت لما شوفت أفيش أول فيلم عملته وعانيت كتير في حياتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - كشف الفنان عمرو سعد رد فعله عند رؤيته أفيش أول عمل له في بداية مشواره الفني، مؤكدا أنه بكى بكاء شديدا وقتها، وشعر بتحقيق حلمه.

وأضاف عمرو سعد خلال ندوته بالقاهرة السينمائي: إنه عاش معاناة كبيرة قبل تحقيق نجاحه، موضحا: “الناس لو شافت معاناتي هتبكي.”

ووجه عمرو سعد نصيحته للشباب قائلا: إن الثقة في القدرة هي أهم شيء بالنسبة للشاب.

وحكى عمرو سعد موقفا له أثناء رحلته إلى ألمانيا، حيث إنه عند تواجده هناك وجد طابورا كبيرا، وقرر أن يشارك فيه بسبب فضوله، وبعد انتظاره وقتا طويلا اكتشف أنه طابور لمعرض فن تشكيلي، معلقا: للأسف الفن التشكيلي بنعتبره هنا تكميلي وساعات بنسخر منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا