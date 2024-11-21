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عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: بكيت لما شوفت أفيش أول فيلم عملته وعانيت كتير في حياتي - أخبار كلمتك

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عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: بكيت لما شوفت أفيش أول فيلم عملته وعانيت كتير في حياتي - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: بكيت لما شوفت أفيش أول فيلم عملته وعانيت كتير في حياتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - كشف الفنان عمرو سعد رد فعله عند رؤيته أفيش أول عمل له في بداية مشواره الفني، مؤكدا أنه بكى بكاء شديدا وقتها، وشعر بتحقيق حلمه.

وأضاف عمرو سعد خلال ندوته بالقاهرة السينمائي: إنه عاش معاناة كبيرة قبل تحقيق نجاحه، موضحا: “الناس لو  شافت  معاناتي هتبكي.”

 

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ووجه عمرو سعد نصيحته للشباب قائلا: إن الثقة في القدرة هي أهم شيء بالنسبة للشاب.

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وحكى عمرو سعد موقفا له أثناء رحلته إلى ألمانيا، حيث إنه عند تواجده هناك وجد طابورا كبيرا، وقرر أن يشارك فيه بسبب فضوله، وبعد انتظاره وقتا طويلا اكتشف أنه طابور لمعرض فن تشكيلي، معلقا: للأسف الفن التشكيلي بنعتبره هنا تكميلي وساعات بنسخر منه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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