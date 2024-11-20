مشاهير العرب - انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى.. منال سلامة تحسم الجدل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - تصدر الثنائي شريف سلامة، وداليا مصطفى، التريند من جديد، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عودة انتشار أنباء حول انفصالهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ شريف سلامة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، والتي ظهر خلالها بمفرده، وكذلك لاحظ الكثير من المتابعين عدم وجود خاتم الزواج في يده، مما خمن الكثيرين بانفصاله عن داليا مصطفى.

حقيقة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى

ونفت الفنانة منال سلامة، تلك الأنباء التي ترددت، وذلك خلال تصريحات لها قائلة: «شريف وداليا لم ينفصلا، هما فقط منشغلان بأعمالهما الفنية».

وتابعت: «مش لازم في كل مناسبة يبقوا لازقين في بعض. أنا شخصياً أظهر في مهرجانات من دون زوجي، فهل يعني هذا أننا انفصلنا؟".

ودعت سلامة الجمهور إلى التركيز على قضايا أكثر أهمية، قائلة: «يا ريت الناس تهتم بحاجات تانية أهم من متابعة الحياة الشخصية للفنانين».