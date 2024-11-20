مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - أعربت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عن تقديرها العميق للجمهور المصري، الذي يكن لها كل الحب والمشاعر الصادقة، مشيرة إلى أنها لم تجد من المصريين إلا التعليقات الإيجابية.

وقالت نادين نجيم، خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، مع إسعاد يونس: «محبة المصريين مختلفة، تعليقاتهم دائمًا إيجابية ومهذبة، وحبهم طالع من القلب».

وأضافت نجيم: «الشعب المصري ما بيعرف يجامل، وهذا اللي يخلي محبتهم مميزة».

كما أوضحت نادين نجيم، أن دورها في مسلسل «صالون زهرة» من أحب أدوارها إلى جمهورها في مصر قائلة: «الشعب المصري مش سهل يحب حد بيحكي بغير لغته في المسلسلات، مثلا حافظين لي مشاهد من صالون زهرة، وهو أكثر مسلسل حبوه لأنه شعبي، وبينادوني زهرة».

آخر أعمال نادين نجيم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نجيم، هو مسلسل 2024 الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداثه حول ما تتعرض له النقيب (سما) في القضية (2020) تقرر العودة، واستنئاف عملها مرة أخرى، وبقوة، حيث تواجه تحديات وصعوبات في عملها الأمني، وتصبح حياتها مربوطة بشخصية (لؤي الديب).

العمل ضم في بطولته كل من: محمد الأحمد، رفيق على أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، كارمن لبس، وآخرون، العمل من إخراج فيليب أسمر.