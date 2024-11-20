كرة اليد، خلافات في منتخب السيدات بسبب قائمة البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، خلافات في منتخب السيدات بسبب قائمة البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

مدرب الإكوادور يكشف سبب الفوز علي كولومبيا والأفضلية الدفاعية - أخبار كلمتك

مدرب الإكوادور يكشف سبب الفوز علي كولومبيا والأفضلية الدفاعية - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

مقتل ٣ أشقاء لسبب صادم في عمران - أخبار كلمتك

مقتل ٣ أشقاء لسبب صادم في عمران - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن عن مهاجمة سفينة في البحر الاحمر - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن عن مهاجمة سفينة في البحر الاحمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس - أخبار كلمتك

في عيد ميلادها الـ83..سميرة أحمد تروي لـ"كلمتك" أسرار البدايات وعلاقتها بفاتن حمامة وأنور وجدي ورشدي أباظة وإسماعيل ياسين وسبب ابتعادها عن المسرح وحقيقة اعتزالها - أخبار كلمتك

في عيد ميلادها الـ83..سميرة أحمد تروي لـ"كلمتك" أسرار البدايات وعلاقتها بفاتن حمامة وأنور وجدي ورشدي أباظة وإسماعيل ياسين وسبب ابتعادها عن المسرح وحقيقة اعتزالها - أخبار كلمتك

الصحة: 19 مليارا و289 مليون جنيه تكلفة 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية 2024 - أخبار كلمتك

الصحة: 19 مليارا و289 مليون جنيه تكلفة 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادين نجيم: الجمهور المصري محترم وحبه ليا طالع من القلب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - أعربت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عن تقديرها العميق للجمهور المصري، الذي يكن لها كل الحب والمشاعر الصادقة، مشيرة إلى أنها لم تجد من المصريين إلا التعليقات الإيجابية.

وقالت نادين نجيم، خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، مع إسعاد يونس: «محبة المصريين مختلفة، تعليقاتهم دائمًا إيجابية ومهذبة، وحبهم طالع من القلب».

وأضافت نجيم: «الشعب المصري ما بيعرف يجامل، وهذا اللي يخلي محبتهم مميزة».

كما أوضحت نادين نجيم، أن دورها في مسلسل «صالون زهرة» من أحب أدوارها إلى جمهورها في مصر قائلة: «الشعب المصري مش سهل يحب حد بيحكي بغير لغته في المسلسلات، مثلا حافظين لي مشاهد من صالون زهرة، وهو أكثر مسلسل حبوه لأنه شعبي، وبينادوني زهرة».

آخر أعمال نادين نجيم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نجيم، هو مسلسل 2024 الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداثه حول ما تتعرض له النقيب (سما) في القضية (2020) تقرر العودة، واستنئاف عملها مرة أخرى، وبقوة، حيث تواجه تحديات وصعوبات في عملها الأمني، وتصبح حياتها مربوطة بشخصية (لؤي الديب).

العمل ضم في بطولته كل من: محمد الأحمد، رفيق على أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، كارمن لبس، وآخرون، العمل من إخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضاً
بعد انفصالها.. نادين نجيم في ضيافة صاحبة السعادة بهذا الموعد «صورة»

نادين نجيم ضيفة الحلقة المقبلة لبرنامج «بيت السعد»| صور

نادين نجيم تستغيث من أجل سوريا: ارحموا من في الأرض

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

نتفليكس تطرح بوستر فيلم Back in Action - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق