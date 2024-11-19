مشاهير العرب - هيفاء وهبي في أحدث ظهور على إنستجرام: امتلاك الليل بأناقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة من الجدل في أحدث ظهور لها خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعدما ظهرت بإطلالة مثيرة وملفتة خطفت من خلالها أنظار قطاع كبير من المتابعين.

وظهرت هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرتدية بدلة سوداء قصيرة مع بوت، وذلك خلال تواجدها بإحدى الفعاليات الفنية في فرنسا.

ونشرت هيفاء وهبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «عرض باريس هي لوبوتان، بقلم ديفيد لاشابيل، امتلاك الليل بأناقة».

آخر أعمال هيفاء وهبي

ومن ناحية أخرى، تعيش هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لتصوير أحدث أعمالها مسلسل دهب، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

ومن المقرر تصوير مسلسل دهب، في مصر وقبرص ولندن وبيروت، وكتب القصة والسيناريو والحوار تامر عبد المنعم، ويخرجه مرقس عادل، ومن إنتاج مشترك بين الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

جدير بالذكر أن آخر مشاركة للفنانة هيفاء وهبي، الرمضانية، مسلسل «أسود فاتح» مع المنتج صادق الصباح عام 2021 والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

مسلسل دهب

وفي وقت سابق، أوضح الفنان تامر عبد المنعم، مؤلف العمل أن قبول النجمة هيفاء وهبي، لخوض مارثون رمضان المقبل سيغير من خريطة المشاهدة، كما أعلن أن هيفاء وهبي ستخوض السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل دهب من تأليفه وإخراج مرقس عادل وإنتاج الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.