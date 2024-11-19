الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

منتخبنا الوطني يحقق فوز ساحق - أخبار كلمتك

منتخبنا الوطني يحقق فوز ساحق - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تعمل على إعادة تأهيل هذا المطار - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تعمل على إعادة تأهيل هذا المطار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل الأمسية الشعرية «فن الواو» بالمجلس الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل الأمسية الشعرية «فن الواو» بالمجلس الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين: استيراد البيض التركي هدفه ضبط السوق وليس إغراقه - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين: استيراد البيض التركي هدفه ضبط السوق وليس إغراقه - أخبار كلمتك

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 94075 استفسار وشكوى خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 94075 استفسار وشكوى خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

قيادي سابق فى جماعة الإخوان يهاجم طوفان الأقصى: الضرر أكبر من النفع - أخبار كلمتك

قيادي سابق فى جماعة الإخوان يهاجم طوفان الأقصى: الضرر أكبر من النفع - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام - أخبار كلمتك

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - هيفاء وهبي في أحدث ظهور على إنستجرام: امتلاك الليل بأناقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - هيفاء وهبي في أحدث ظهور على إنستجرام: امتلاك الليل بأناقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيفاء وهبي في أحدث ظهور على إنستجرام: امتلاك الليل بأناقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة من الجدل في أحدث ظهور لها خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعدما ظهرت بإطلالة مثيرة وملفتة خطفت من خلالها أنظار قطاع كبير من المتابعين.

وظهرت هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرتدية بدلة سوداء قصيرة مع بوت، وذلك خلال تواجدها بإحدى الفعاليات الفنية في فرنسا.

ونشرت هيفاء وهبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «عرض باريس هي لوبوتان، بقلم ديفيد لاشابيل، امتلاك الليل بأناقة».

آخر أعمال هيفاء وهبي

ومن ناحية أخرى، تعيش هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لتصوير أحدث أعمالها مسلسل دهب، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

ومن المقرر تصوير مسلسل دهب، في مصر وقبرص ولندن وبيروت، وكتب القصة والسيناريو والحوار تامر عبد المنعم، ويخرجه مرقس عادل، ومن إنتاج مشترك بين الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

جدير بالذكر أن آخر مشاركة للفنانة هيفاء وهبي، الرمضانية، مسلسل «أسود فاتح» مع المنتج صادق الصباح عام 2021 والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

مسلسل دهب

وفي وقت سابق، أوضح الفنان تامر عبد المنعم، مؤلف العمل أن قبول النجمة هيفاء وهبي، لخوض مارثون رمضان المقبل سيغير من خريطة المشاهدة، كما أعلن أن هيفاء وهبي ستخوض السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل دهب من تأليفه وإخراج مرقس عادل وإنتاج الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2025.. هيفاء وهبي تخوض السباق الدرامي بـ «دهب»

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد حفلها في كفر الشيخ: «أحلى الأوقات وجودي بينكم»

استشهدت بالقرآن.. أول تعليق من هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء والتمثيل في مصر

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تفاصيل فيلم توم هاردي الجديد Havoc - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق