Watch It تطرح برومو مسلسل رقم سري (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - طرحت منصة واتش ات برومو مسلسل رقم سري للفنانة ياسمين رئيس وصدقي صخر، الذي يكشف جوانب من الأحداث التي يشهدها العمل، حيث تستعين ياسمين رئيس بصدقي للدفاع عنها في قضية تورطت بها.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة واتش ات عبر موقع انستجرام البرومو مرفقًا بتعليق “ مفيش أي محاولة تمت لإصلاح خطأ بخطأ إلا وانتهت بكارثة! مسلسل #رقم_سري قضية جديدة من عالم #صوت_وصورة قريبًا على #WATCHIT”.

ومسلسل رقم سري امتداد لمسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام ٢٠٢٣، فرقم سري يسير في المسار ذاته الذي كان عليه الجزء الأول ولكن باختلاف القصة ومع وجود نجوم جدد انضموا إلى بعض الفنانين من الموسم الأول.

شخصيات من “صوت وصورة” تواصل الظهور في “رقم سري”

ومن أبرز الشخصيات التي تظهر في الجزء الثاني من المسلسل بعد ظهورها في الأول شخصية المحامي لطفي عبود الذي جسد شخصيته صدقي صخر، والذي نجح في إثبات براءة رضوى “حنان مطاوع” من تهمة قتل الدكتور عصام “مراد مكرم”، وكان أحد أركان الجزء الأول من المسلسل.

كما يقدم وافي “عمرو وهبة” أيضًا شخصيته التي ظهر بها في “صوت وصورة” بأحداث الجزء الثاني، وكان هو مساعد لطفي عبود والذي ساعده كثيرًا خاصة في التعرف على عالم الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه لتحسين موقف رضوى.

والمقدم حسين “رامي الطمباري” أيضًا يتواجد في الجزء الثاني من المسلسل وبالتأكيد لا يزال يعمل في وظيفته وسيكون له دور في تحقيق العدالة كما فعل في الجزء الأول، ومن الشخصيات الأخرى المستمرة أيضًا في الجزء الثاني شخصية ماجدة التي تجسد شخصيتها الفنانة ناردين فرج، وهي محامية تعمل بطرق وأساليب ملتوية وكانت هي خصم لطفي عبود وموكله الدكتور عصام ومن المفترض أنها هربت في الجزء الأول من المسلسل، بالإضافة إلى الفنان أحمد شاهين الذي يواصل تقديم شخصية مصطفى جاويش وهو محامي أيضًا مع لطفي عبود.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري إلى جانب ياسمين رئيس كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

و"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها، مع الكشف عن مخطط لسرقة أحد أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

ومن المقرر عرض مسلسل رقم سري على قناة DMC بالإضافة إلى منصة واتش ات، وهو مسلسل مكون من 30 حلقة.

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