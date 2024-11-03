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حقيقة تراجع عمرو دياب عن قرار اعتزاله الغناء بالأفراح - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - بعد قرابة شهر من إعلان الفنان عمرو دياب عن اعتزاله الغناء بالأفراح، تفاجأ جمهور الهضبة بإحيائه حفل زفاف ابنة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، وهذا ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة تراجعه عن هذا القرار

 

المطرب عمرو دياب

 

وقال مصدر مقرب من عمرو دياب إنه لم يتراجع في قراره مثلما يظن البعض، لكن حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى كان قد تعاقد عليه قبل قرار اعتزاله، كما أنه تربطه علاقة صداقة بوالد العروس، لذلك أحيا حفل الزفاف هو والمطرب اللبناني راغب علامة 

 

وأضاف المصدر أن الفنان عمرو دياب اعتذر عن العديد من حفلات الزفاف التي عرضت عليه مؤخرًا، طالبا من متعهدي الحفلات أن يعتذروا لأصحابها نظرا لقرار اعتزاله الغناء بالأفراح سواء داخل أو خارج مصر

 

حفل الجونة

 

وأحيا عمرو دياب حفلًا غنائيًّا على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، وصعد على المسرح باغنية "يا أنا يا لأ"، ثم استكمل بعدد كبير من أغانيه، أبرزهم "اتساب، برج الحوت، انت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك".

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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