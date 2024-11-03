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أنس بوخش ووالدته هالة كاظم ضيوف "معكم منى الشاذلي" الخميس المقبل - أخبار كلمتك

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أنس بوخش ووالدته هالة كاظم ضيوف "معكم منى الشاذلي" الخميس المقبل - أخبار كلمتك

أنس بوخش ووالدته هالة كاظم ضيوف "معكم منى الشاذلي" الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:09 مساءً -  

يحل الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي بصحبة والدته السيدة هالة كاظم في حلقة الخميس المقبل من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON".

 

دور والدته في حياته

 

خلال اللقاء يكشف أنس بوخش أسرار خاصة عن علاقته بوالدته ودورها الكبير في تشكيل وعيه وثقافته منذ نعومة أظافره وحتى الآن.

 

كما تكشف هالة كاظم لأول مرة عن تفاصيل علاقاتها بأبنائها الـ 5 ولماذا أنس هو أقرب أشقائه إليها، وكيف حرصت أن تبني مع أبنائها علاقة مختلفة عن علاقتها بوالدتها وتكون صديقة لهم أكثر من كونها أم.

 

وفي أجواء مليئة بالبهجة والطاقة الايجابية والذكريات المهمة تتحدث هالة كاظم عن دورها في دعم المرأة باعتبارها إحدى النساء الملهمات في الوطن العربي وكيف حولت استفادت من تجربتها الشخصية في التوعية بقضايا مجتمعية مهمة ومؤثرة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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