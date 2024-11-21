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مشاهير العرب - النجمان تامر حسني وآدم يستعدان لإحياء حفل بموسم الكويت الغنائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - النجمان تامر حسني وآدم يستعدان لإحياء حفل بموسم الكويت الغنائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - النجمان تامر حسني وآدم يستعدان لإحياء حفل بموسم الكويت الغنائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - كشفت الشركة المنتجة والمنظمة لحفل النجمين تامر حسني وآدم عن نفاذ تذاكر حفلهما المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان «موسم الكويت الغنائي»، خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل أعرب الفنان تامر حسني عن امتنانه للحب الكبير الذي أظهره جمهوره الكويتي، معقبا: «هذا الإقبال يعكس مدى الترابط بيني وبين الجمهور الكويتي، أعدكم بحفل مميز يليق بحبكم ودعمكم».

ومن جانبه علق الفنان آدم على نفاذ تذاكر الحفل قائلًا: «ردة فعل الجمهور الكويتي لا توصف، وأشعر دائمًا بدفء محبتهم وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي في هذه الليلة الخاصة».

موعد حفل النجمين تامر حسني وآدم بمهرجان «موسم الكويت الغنائي»

من المقرر أن يقام حفل الثنائي تامر حسني وآدم ضمن فعاليات مهرجان «موسم الكويت الغنائي» يوم 12 ديسمبر المقبل في الأرينا كويت.

آخر أعمال تامر حسني

مؤخرا، طرح الفنان تامر حسني أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «جامدين جامدين» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

وأغنية جامدين جامدين لـ تامر حسني يتعاون بها، مع الشاعر محمود سليم، والملحن تيام علي، والموزع هشام محمد.

وتقول كلمات أغنية جامدين جامدين الآتي: «لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط، بنستغلها، والسكه اللي بتزعل، نمشي عكسها.. رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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