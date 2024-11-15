مشاهير العرب - بـ5 ملايين جنيه.. فيلم الهوي سلطان يواصل الصدارة في إبرادات الأفلام أمس «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - يواصل فيلم الهوى سلطان، بطولة الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود الصدارة بحجم الإيرادات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث حقق في شباك التذاكر أمس الخميس أكثر من 5 ملايين جنيه، بستمر في الصدارة محققا أكثر من 23 مليون جنيها في 10 أيام من انطلاقته.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

أبطال فيلم الهوى سلطان

ويشارك بطولة فيلم الهوى سلطان، «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

أغنية فيلم الهوى سلطان

فيما حققت الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» من غناء بهاء سلطان، صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية، والتي جاءت تحت عنوان «أنا من غيرك».

أخر أعمال أحمد داود

وانتهى الفنان أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد كل سنة مرة مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل زينهم.