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مشاهير العرب - «عايشين بحسك».. محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «عايشين بحسك».. محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عايشين بحسك».. محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز، رسالة مؤثرة، لوالده محمود عبد العزيز، في ذكرى وفاته الثامنة.

وشارك محمد محمود عبد العزيز، صورة لوالده الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتب عليها: «وحشتنى، بس كده جيت لحضرتك بدرى المرادي عشان عيد ميلاد تمارا هانم حفيدتك بكره ان شاء الله و انا متأكد ان حضرتك هاتبقى موجود معانا»

وتابع: «الغريب ان المرادي لقيت حد مستنينى و بيسأل عليا بقاله يومين، عارف طلع مين؟ الراجل اللى اتكلمت عليه في برنامج صاحبة السعادة اللى جالى و انا بصور في بورسعيد و ادانى مصحف عشان اقرأ منه لحضرتك، طلع اسمه عم إبراهيم من بورسعيد جه لحضرتك مخصوص و فضل مستنينى عشان كان جايب هدية عشان عيد ميلاد تمارا، هاستأذن حضرتك هانزل صورتى معاه عشان اشكره على ذوقه.

واختتم رسالته: «احنا عايشين بحسك يا حاج و هانفضل كده احنا و ولادنا و ولاد ولادنا».

الفنان محمود عبد العزيز

محمود عبد العزيز، فنان مصري، بدأ مسيرته الفنية في بداية السبعينيات، وقد كانت بداياته متواضعة حيث ظهر في عدد من الأفلام كأدوار ثانوية، إلا أن عام 1974 شهد نقطة تحول في مسيرته بعد مشاركته في مسلسل "الدوامة"، الذي حقق نجاحًا باهرًا وألقى الضوء على موهبته الفذة.

شارك محمود عبد العزيز، بأعمال صارت من رموز السينما والفن المصري، والتي كان من أبرزها: «الحفيد، وحتى آخر العمر، العذراء والشعر الأبيض، الكيت كات، مسلسل رأفت الهجان، مسلسل إبراهيم الأبيض، ومسلسل جبل الحلال».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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