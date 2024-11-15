مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يطرح أحدث أعماله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:38 مساءً - طرح الفنان رامي جمال، اليوم الجمعة، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «نومي مخاصمني» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي من المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا.

وأغنية «نومي مخاصمني» لـ رامي جمال، كلمات فليبينو هان محمد حمزة توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

وتتضمن كلمات أغنية نومي مخاصمني، لـ رامي جمال الآتي: «أسئلة في نص ليلي دايما تجيلي تقولي أنه، ياتري وأنا بحكي عنه هو كمان بيحكي عنه، ياترى لسا فاكرني والنوم مخاصمه زي ما هو مخاصمني، ياتري لو قالي نرجع تبقى جت متأخرة، أسئلة بتهد حيلي».

وكان رامي جمال، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» طرح نومي مخاصمني، قائلا: «نومي مخاصمني كلمات فليبينو هان محمد حمزه توزيع وميكس وماستر أمين نبيل تصميم وإخراج الفيديو ريان الفايز وشكرا الشركة على دعمها الأغنية، حاليا على يوتيوب وكل المنصات».

آخر أعمال رامي جمال

جدير بالذكر، أن رامي جمال يعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث طرح عدد من الأعمال من ألبوم خليني أشوفك في صيف 2024، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

وكانت آخر أعمال رامي جمال، أغنية «مش عايشين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية مش عايشين لـ رامي جمال، من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

وتقول كلمات أغنية مش عايشين كالآتي: «متفارقين، وبعيد عن بعض احنا الاتنين، وتعبنا البعض بقالنا سنين، بنكابر ليه، وبنعمل فيها أننا ناسيين، الحقيقة أن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها، لسه بندور عليها، في الأماكن والأغاني».