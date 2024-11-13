مشاهير العرب - طه دسوقي بالشال الفلسطيني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:32 مساءً - ارتدى الفنان طه دسوقي الشال الفلسطيني خلال حضوره على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بدار الأوبرا المصرية، والذى يعرض حصريًا على قناة DMC، دعما لفلسطين.

وحضر أيضا كل من رزان مغربي، رانيا يوسف، هند عيد الحليم، بشرى، هنا شيحة، زاهي حواس، لميس الحديدي، هند عاكف، خالد النبوي، خالد يوسف، أشرف عبد الباقي، فردوس عبد الحميد والمخرج محمد فاضل، محمود حميدة، نبيل عيسى، صبري فواز، عمرو منسي، أحمد حاتم.

كما حضر منذ الدقائق الأولى كل من هالة سرحان، دينا، كلوديا حنا، راندا جبر، سامثة الطرابلسي، النجم حسين فهمي وزوجته والمؤلف الموسيقي تامر كروان، عصام زكريا، ماجد المصري وزوجته، سارة نخلة، الإعلامي عمرو الليثي، المخرجة إيناس الدغيدي، منال سلامة، الكاتبة منى رجب، المونتير أحمد حافظ، هاني شنودة، شريف منير.

ويعرض في افتتاح المهرجان الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد المشهراوي في عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه حول طفل فلسطيني يدعى سامي يبلغ من العمر 12 عاما، يخوض رحلة بحثا عن حمامة زاجلة مفقودة، هذه الرحلة البسيطة تتطور لتصبح رحلة استكشافية عميقة للواقع الفلسطيني المعقد، حيث يجوب سامي برفقة عمه وابن عمه مختلف المدن الفلسطينية، من مخيمات اللاجئين إلى المدن التاريخية مثل بيت لحم والقدس وحيفا.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي فى نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".