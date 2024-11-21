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مشاهير العرب - خلال 3 أسابيع.. تعرف على إيرادات فيلم «آل شنب» بدور السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خلال 3 أسابيع.. تعرف على إيرادات فيلم «آل شنب» بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال 3 أسابيع.. تعرف على إيرادات فيلم «آل شنب» بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:41 صباحاً - حقق فيلم «آل شنب» بطولة النجمة ليلى علوي، إيرادات متوسطة، وذلك بعد 3 أسابيع من عرضه.

إيرادات فيلم آل شنب

وبلغت إيرادات فيلم آل شنب، حوالي 3 ملايين و400 ألف جنيه، وذلك خلال 3 أسابيع من العرض بدور السينما.

فيلم آل شنب

تفاصيل فيلم آل شنب

وتدور أحداث فيلم آل شنب، في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

أبطال فيلم آل شنب

فيلم آل شنب، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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