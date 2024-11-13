مشاهير العرب - صناع مسلسل إش إش يعلنون عن انتهائهم من الموسيقى التصويرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:17 مساءً - أعلن الملحنين هيثم نبيل و خالد نبيل عن انتهائهما من الموسيقى التصويرية لمسلسل «إش إش» المقرر طرحه خلال مارثون دراما رمضان 2025، وهو من بطولة الفنانة مي عمر.

وتجسد مي عمر خلال أحداث المسلسل دور راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن يتكون مسلسل «إش إش» من 30 حلقة، وتدور أحداثه فيي إطار اجتماعي تشويقي، ومؤخرا كشف محمد سامي عن انتهائه من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل.

ومؤخرا انتهى صناع مسلسل إش إش من تصوير العمل، ومن جانبها نشرت مي عمر، فيديو لفريق العمل، وهم يحتفلون بانتهاء التصوير، وذلك عبر خاصية «استوري»، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت: «فركش إش إش».

أبطال مسلسل إش إِش

يشارك مي عمر في بطولة مسلسل إش إش، عدد من نجوم الفن، أبرزهم: ماجد المصري، وهالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال مي عمر

وكان فيلم الغربان آخر أعمال الفنانة مي عمر ومن المقرر طرحه خلال الفنرة المقبلة، وهو من وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي.

وتدور أحداث فيلم «الغربان» في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أبطال فيلم الغربان

يشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد، مجموعة من النجوم أبرزهم: عائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب.