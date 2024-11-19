مشاهير العرب - ظهور خالد يوسف على ريد كاربت «القاهرة ‏السينمائي» يشعل السوشيال ميديا.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:01 مساءً - تصدر المخرج خالد يوسف، التريند خلال الأيام الماضية، وذلك بعد ظهوره على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، والذي لفت الأنظار بشكل غير متوقع بعد ظهوره رفقة سيدة تشبه إلى حد كبير الممثلة منى فاروق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صورة ظهر فيها المخرج خالد يوسف، مع شبيهة الممثلة منى فاروق، ليتساءل الجمهور، عن عودتهما مرة أخرى للعمل معا.

آخر أعمال خالد يوسف

وكانت آخر أعمال خالد يوسف، هو فيلم «الإسكندراني» الذي تعاون فيه مع الفنان أحمد العوضي، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا في السينما.

وحقق فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، إيرادات بلغت 26 مليونا و905 آلاف جنيه، خلال 7 أسابيع من عرضه بالسينمات المصرية، ودارت أحداث العمل في قلب محافظة (الإسكندرية)، حيث يمر (بكر الإسكندراني) بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.