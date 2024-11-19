مشاهير العرب - نور النبوي يطرح البوستر الرسمي لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:17 مساءً - كشف الفنان نور النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن البوستر الرسمي لفيلم الحريفة 2 خلال الساعات القليلة الماضية، والذي من المقرر انطلاقته في الفترة المقبلة.

وشارك نور النبوي، المتابعين عبر حسابه على «إنستجرام» البوستر الرسمي لـ فيلم الحريفة 2، معلقا عليها قائلا: «يا رب اكرمنا، البوستر الرسمى لفيلم الحريفة 2 الريمونتدا، 4 ديسمبر فى جميع دور العرض فى مصر مصر و 5 ديسمبر فى الوطن العربي».

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

آخر أعمال نور النبوي

يعرض للفنان نور النبوي في الوقت الحالي مسلسل 6 شهور، وذلك عبر منصة شاهد الرقمية.

ويشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.