مشاهير العرب - عمرو وهبة ضيف «صاحبة السعادة» في هذا التوقيت (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - يحل الفنان عمرو وهبة، ضيفا في حلقة الإثنين المقبل ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، من خلال شاشة dmc، وذلك عقب النجاح الأخير الذي حققه من خلال مشاركته في مسلسل «رقم سري» الذي يعرض حاليا.

وفي هذا السياق، شوقت إسعاد يونس المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «تفتكروا مين ضيف حلقة يوم الإثنين؟.

آخر أعمال عمرو وهبة

جدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو وهبة، كانت مشاركته في مسلسل «رقم سري»، الذي يعرض حاليا عبر شاشة dmc، بالتعاون مع الفنانة ياسمين رئيس.

مسلسل رقم سري

يتكون مسلسل رقم سري، من 30 حلقة تصل مدة عرض الحلقة الواحدة 45 دقيقة، ويتناول المسلسل عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ AI بشكل مختلف لم يتم تقديمه في الأعمال الفنية من قبل.

مواعيد عرض مسلسل رقم سري

يعرض مسلسل رقم سري، يوميًا على قناة «dmc» في الثامنة مساءً، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحًا، الإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا.

ويعرض أيضا على قناة «dmc دراما» الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في الثامنة صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في الخامسة مساءً، وعلى منصة «watch it الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات dmc.

أبطال مسلسل رقم سري

يأتي مسلسل «رقم سري»، من بطولة كل من ياسمين رئيس وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو، هبة ونادين، وأحمد الرافعي، ورامي الطمباري، وأحمد الشام، ومن إخراج محمود عبد التواب «توبة»، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إنتاج أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى.