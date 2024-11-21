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مشاهير العرب - عمرو وهبة ضيف «صاحبة السعادة» في هذا التوقيت (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عمرو وهبة ضيف «صاحبة السعادة» في هذا التوقيت (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عمرو وهبة ضيف «صاحبة السعادة» في هذا التوقيت (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - يحل الفنان عمرو وهبة، ضيفا في حلقة الإثنين المقبل ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، من خلال شاشة dmc، وذلك عقب النجاح الأخير الذي حققه من خلال مشاركته في مسلسل «رقم سري» الذي يعرض حاليا.

وفي هذا السياق، شوقت إسعاد يونس المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «تفتكروا مين ضيف حلقة يوم الإثنين؟.

آخر أعمال عمرو وهبة

جدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو وهبة، كانت مشاركته في مسلسل «رقم سري»، الذي يعرض حاليا عبر شاشة dmc، بالتعاون مع الفنانة ياسمين رئيس.

مسلسل رقم سري

يتكون مسلسل رقم سري، من 30 حلقة تصل مدة عرض الحلقة الواحدة 45 دقيقة، ويتناول المسلسل عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ AI بشكل مختلف لم يتم تقديمه في الأعمال الفنية من قبل.

مواعيد عرض مسلسل رقم سري

يعرض مسلسل رقم سري، يوميًا على قناة «dmc» في الثامنة مساءً، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحًا، الإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا.

ويعرض أيضا على قناة «dmc دراما» الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في الثامنة صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في الخامسة مساءً، وعلى منصة «watch it الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات dmc.

أبطال مسلسل رقم سري

يأتي مسلسل «رقم سري»، من بطولة كل من ياسمين رئيس وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو، هبة ونادين، وأحمد الرافعي، ورامي الطمباري، وأحمد الشام، ومن إخراج محمود عبد التواب «توبة»، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إنتاج أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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