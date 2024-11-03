مشاهير العرب - ملتقى القاهرة السينمائي يكشف عن المشاريع المختارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - أعلن ملتقى القاهرة السينمائي، المشاريع المختارة للمشاركة في نسخته العاشرة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويقام الملتقى خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2024، فيما يقام المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2024.

وتتكون المجموعة المختارة من 18 مشروعًا سينمائيًا من 10 دول، وتتراوح مراحل إتمامها من التطوير حتى ما بعد الإنتاج، وهى 6 مشاريع من مصر، ومشروعين من «تونس، العراق، ولبنان»، ومشروع واحد من «الكويت، السودان، السعودية، الأردن، المغرب، والجزائر».

وقال المدير الجديد لملتقى القاهرة السينمائي «رودريجو بروم»: «احتفاءً بمرور عقد من دعمنا لصناع الأفلام العرب، قررنا هذا العام أن نختار فيلمًا إضافيًا من كل فئة، لا يعكس هذا التوسع في الاختيار جودة الأفلام المقدمة فحسب، وإنما يلقي الضوء كذلك على تنوع الأفكار والأساليب الإبداعية التي تشي بالتغيرات التي تطرأ على السينما العربية، داخل العالم العربي وفي الشتات. معًا، وبالتعاون مع شركائنا ورعاتنا، نتطلع لنسخة مميزة تحتفي بما أنجزناه».

فيما قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الملتقى متنفس لصناع السينما المصريين والعرب، لدعم وتطوير أفلامهم، وسعدت كثيراً بالمناقشات التي دارت معهم في دورة المهرجان الماضية، وسعيد بالنجاح والتأثير الذي يحققه الملتقى كل عام، ما ينعكس في نهاية الأمر على صناعة السينما بالدول العربية من خلال مشاريع قوية ومؤثرة يدعمها المهرجان.

وملتقى القاهرة السينمائي هو منصة تتيح لصناع الأفلام العرب توسيع شبكة علاقاتهم في المجال وتلقي الدعم الذي يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.