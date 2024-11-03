مشاهير العرب - افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بالفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل، عن اختيار الفيلم الفلسطينى «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45، المقرر إقامتها في الفترة من 13 حتي 22 من نوفمبر الجاري.

وقال الفنان حسين فهمى رئيس المهرجان: نحن سعداء بعرض فيلم «أحلام عابرة» للمخرج رشيد مشهراوى وهو عمل سينمائى كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن فى غزة فى افتتاح مهرجان القاهرة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وكان مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أعلن مؤخرًا، عن دعمه الكبير للسينما العربية فنيًا وماديًا واتساع دائرة المنافسة بين صناعها، خلال فعاليات دورته الـ45 التى تقام فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

قررت إدارة مهرجان القاهرة هذا العام منح الفرصة لكل الأفلام العربية المشاركة بمختلف المسابقات والأقسام للمنافسة على جوائز آفاق السينما العربية، وتقديم جوائز مالية لأول مرة تشجيعًا لصناعها، تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار أمريكى تمنح لخمس فئات هى جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزتي تمثيل للنساء والرجال، وذلك دعما من المهرجان العريق لصناع الأفلام العربية الذي يزداد حضورهم وتأثيرهم في مختلف الفعاليات السينمائية حول العالم وحرصه على تشجيع أصواتها المبدعة.