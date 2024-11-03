المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:49 - موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 وحقيقة الزيادة أول يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:49 - موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 وحقيقة الزيادة أول يناير 2025 - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر والدول الإفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر والدول الإفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب - أخبار كلمتك

مدبولي: لا يمكن اعتبار القروض بسعر الفائدة التجارية بمثابة تمويل للمناخ - أخبار كلمتك

مدبولي: لا يمكن اعتبار القروض بسعر الفائدة التجارية بمثابة تمويل للمناخ - أخبار كلمتك

المبعوث الأمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا - أخبار كلمتك

المبعوث الأمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا - أخبار كلمتك

ما لا تعرفه عن الإعلامي بيت هيجسيث المرشح لوزارة الدفاع في حكومة ترامب - أخبار كلمتك

ما لا تعرفه عن الإعلامي بيت هيجسيث المرشح لوزارة الدفاع في حكومة ترامب - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بالفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بالفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بالفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل، عن اختيار الفيلم الفلسطينى «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45، المقرر إقامتها في الفترة من 13 حتي 22 من نوفمبر الجاري.

وقال الفنان حسين فهمى رئيس المهرجان: نحن سعداء بعرض فيلم «أحلام عابرة» للمخرج رشيد مشهراوى وهو عمل سينمائى كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن فى غزة فى افتتاح مهرجان القاهرة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

فيلم أحلام عابرة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وكان مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أعلن مؤخرًا، عن دعمه الكبير للسينما العربية فنيًا وماديًا واتساع دائرة المنافسة بين صناعها، خلال فعاليات دورته الـ45 التى تقام فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

قررت إدارة مهرجان القاهرة هذا العام منح الفرصة لكل الأفلام العربية المشاركة بمختلف المسابقات والأقسام للمنافسة على جوائز آفاق السينما العربية، وتقديم جوائز مالية لأول مرة تشجيعًا لصناعها، تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار أمريكى تمنح لخمس فئات هى جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزتي تمثيل للنساء والرجال، وذلك دعما من المهرجان العريق لصناع الأفلام العربية الذي يزداد حضورهم وتأثيرهم في مختلف الفعاليات السينمائية حول العالم وحرصه على تشجيع أصواتها المبدعة.

اقرأ أيضاً
اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تفاصيل دورته الـ 45 في مؤتمر صحفي

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن أسماء أفلام الكلاسيكيات في الدورة الـ 45

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق