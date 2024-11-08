انتعاشة قوية لـ هيفاء وهبي في السينما والتلفزيون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:05 مساءً - تعيش النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، حالة من الانتعاش الفني خلال هذه الفترة، حيث أنها تعود للجمهور بأعمال قوية في السينما والتلفزيون بالإضافة إلى مشاركتها في موسم رمضان 2025.

ومن خلال السطور التالية ترصد كلمتك، تفاصيل أعمال هيفاء وهبي المقبلة في السينما والتلفزيون:

مسلسل هيفاء وهبي في رمضان 2025

تخوض الفنانة هيفاء وهبي سباق رمضان 2025 بمسلسل دهب وهو من تأليف تامر عبد المنعم ومن إخراج مرقس عادل.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل دهب والتي تقوم ببطولته هيفاء وهبي البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025.

فيلم هيفاء وهبي الجديد

وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل أسود فاتح مع المنتج صادق الصباح عام ٢٠٢١ والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

انتهت هيفاء في الفترة الماضية من تصوير فيلم ولاد المحظوظة، الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وسيتم تحديد الموعد النهائي لعرضه على شاشات السينما خلال الفترة المقبلة.

ودخل فيلم هيفاء وهبي الجديد ولاد المحظوظة في مرحلة المونتاج والمكساج في الوقت الحالي، بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم.

فيلم ولاد المحظوظة، من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل، ويتعاون معها فى البطولة عدد كبير من النجوم الشباب كــ كريم عفيفي، نانسي صلاح، ومحمود الليثي.

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