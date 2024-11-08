مشاهير العرب - «غزل ودلع».. ظهور مفاجئ لـ منة فضالي يشعل محركات البحث والجمهور يعلق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:22 مساءً - استحوذت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على اهتمام الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك يعدما كشفت عن أحدث ظهور بعد غياب.

وشاركت منة فضالي، عبر حسابها على «إنستجرام» أحدث ظهور بإطلالة تميل إلى الأخضر، وعلقت عليها قائلة: «أنا مثل الخيل لا أملك سوي صمتي و صدقي ووفائي و عزة نفسي و كرامتي و كبريائي، يحبني الكثير ولكن لا يفهمني إلا المميزون فقط»، والتي نالت من خلالها إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

آخر أعمال منة فضالي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال منة فضالي مشاركتها في مسلسل كوبرا الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

أبطال مسلسل «كوبرا»

مسلسل «كوبرا»، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة صدف SADAF.

أحداث مسلسل «كوبرا»

ودارت أحداث مسلسل «كوبرا» في إطار دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، وخلال هذا العمل عاد الفنان محمد إمام للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، إذ قدم آخر أعماله «النمر» الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.