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مشاهير العرب - أمير المصري يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بـ «in camera» | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أمير المصري يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بـ «in camera» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمير المصري يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بـ «in camera» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - يستعد الفنان أمير المصري، لعرض أحدث أعماله الفنية بتحضيره لفيلم «in camera» المقرر أن يشارك من خلاله في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 المفترض انطلاقته في الفترة المقبلة.

وشارك أمير المصري، لقطات من التحضير لفيلم «in camera» عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليها: «في الكاميرا قادم إليكم، يسعدنا أن نعلن أن فيلمنا سيُعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا العام، اكتشف لماذا أقف على بركة من الدماء الزرقاء (الشريحة الأخيرة)، 17 نوفمبر».

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 45

ومن المقرر، أن ينطبق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 من 13 حتى 24 نوفمبر الجاري.

على جانب آخر وقع مهرجان القاهرة السينمائى الدولي بروتوكول تعاون مشترك مع مجموعة الصين للإعلام لتعزيز التعاون والتبادل في مجال السينما والتنمية المشتركة لمحتوى المهرجانات الدولية في كلا البلدين، وتبادل الآراء و الخبرات الفنية والثقافية والضيوف المحترفين والأفلام ولجان التحكيم، وذلك في ضوء حرص مهرجان القاهرة السينمائي على تعميق دوره التنويري في الانفتاح على المؤسسات المرموقة والحديثة.

وقع بروتوكول التعاون الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي والوزير الصيني شن هاى شيونج عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجموعة الصين للإعلام ومسؤول قطاع السينما والأفلام.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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