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مشاهير العرب - بعد عرض مسرحية «إس إس هانم».. يسرا توجه رسالة لـ إسعاد يونس - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عرض مسرحية «إس إس هانم».. يسرا توجه رسالة لـ إسعاد يونس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عرض مسرحية «إس إس هانم».. يسرا توجه رسالة لـ إسعاد يونس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:44 مساءً - حرصت الفنانة يسرا، على تهنئة النجمة إسعاد يونس عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعرض مسرحيتها إس إس هانم ضمن فعاليات موسم الرياض في الوقت الحالي، والتي يشارك بها عدد كبير من النجوم.

وشاركت يسرا، البوستر الدعائي لـ مسرحية إس إس هانم عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «ألف مبروك لصاحبة السعادة صديقتي و حبيبتي إسعاد يونس و جميع القائمين على العمل».

وأضافت يسرا: «لنجاح العمل المسرحي العظيم "إس إس هانم" بموسم الرياض.. دايما من نجاح لنجاح و وخالص التقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ أعدت لي و لنا جميعا جمهور المسرح.. لك خالص الشكر لدعمك الدائم للفن».

تفاصيل مسرحية إس إس هانم

تلعب إسعاد يونس خلال أحداث مسرحية «إس إس هانم»، شخصية سيدة من الطبقة الأرستقراطية تعود إلى الحياة مرة أخرى بعد وفاتها لتجد الكثير من التغيرات في حياتها، حيث يتزوج زوجها بفتاة صغيرة، بالإضافة إلى تغيير سلوكيات أبنائها وبيع منزلها الموروث، فتقرر الانتقام وتأديب الجميع، لكن هناك مفاجأة غير متوقعة تنتظرها.

أسعار تذاكر مسرحية إس إس هانم لـ إسعاد يونس

وفي وقت سابق، كشف المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أسعار تذاكر مسرحية إس إس هانم، وجاءت بين الفئات السعرية التالية: 95 ريال سعودي، 120 ريال سعودي، 170 ريال سعودي، 300 ريال سعودي، 500 ريال سعودي، 800 ريال سعودي، 900 ريال سعودي».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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