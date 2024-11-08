تامر حسني يقترب من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - قال مصدر مقرب من تامر حسني: إن نجم الجيل أنهى جزء كبير من تحضيرات ألبومه الجديد، استعدادا لطرحه في الشتاء، بعد آخر ألبوماته هرمون السعادة، حيث أنه أصبح في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة قبل الاستقرار على قائمة الألبوم.

ألبوم تامر حسني الجديد

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ “كلمتك”: أن تامر حسني، حصل على عدد من الأغاني من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين، وسجل معظمهم، ومنهم أغاني للشاعر أحمد المالكي، مضيفا بأن تامر حاليا في مرحلة الاختيار للاستقرار على اسم وعدد أغاني ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه في الشتاء.

ويضم ألبوم تامر حسني في الشتاء عدد من الأغاني المختلفة من حيث المواضيع وشكل المزيكا ما بين الرومانسى والألبوم، بحسب ما أكده المصدر.

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