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تامر حسني يقترب من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - قال مصدر مقرب من  تامر حسني: إن نجم الجيل أنهى جزء كبير من تحضيرات ألبومه الجديد، استعدادا لطرحه في الشتاء، بعد آخر ألبوماته هرمون السعادة، حيث أنه أصبح في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة قبل الاستقرار على قائمة الألبوم. 

ألبوم تامر حسني الجديد 

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ “كلمتك”: أن تامر حسني، حصل على عدد من الأغاني من شعراء وملحنين وموزعين  موسيقيين، وسجل معظمهم، ومنهم أغاني للشاعر أحمد المالكي، مضيفا بأن تامر حاليا في مرحلة الاختيار  للاستقرار على اسم وعدد أغاني  ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه في الشتاء.

ويضم ألبوم تامر حسني في الشتاء عدد من الأغاني المختلفة من حيث المواضيع وشكل المزيكا ما بين الرومانسى والألبوم، بحسب ما أكده المصدر. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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