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مشاهير العرب - ما بين السينما والتليفزيون.. ياسمين رئيس تنتظر عرض 3 أعمال فنية الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ما بين السينما والتليفزيون.. ياسمين رئيس تنتظر عرض 3 أعمال فنية الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ما بين السينما والتليفزيون.. ياسمين رئيس تنتظر عرض 3 أعمال فنية الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:38 مساءً - تعيش الفنانة ياسمين رئيس، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث ينتظرها عرض العديد من الأعمال في السينما والدراما خلال الفترة المقبلة، والتي نرصدها لكم في التقرير التالي.

ياسمين رئيس تنتظر عرض فيلم الفستان الأبيض

ينطلق عرض فيلم الفستان الأبيض، من بطولة الفنانة ياسمين رئيس في السينما خلال نوفمبر الجاري، والذي تدور أحداثه حول، عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

موعد حفل ياسمين رئيس

ياسمين رئيس وفيلم الهنا اللي أنا فيه

كما تنتظر عرض فيلم الهنا اللي أنا فيه، بالتعاون مع النجم كريم محمود عبد العزيز، وتواصل الترويج له عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بالوقت الحالي، وتدور أحداثه حول، حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغير حياة زوجها للأبد.

ويضم فيلم «الهنا اللي أنا فيه» في بطولته بجانب كريم محمود عبد العزيز كل من دينا الشربيني وياسمين رئيس ومريم الجندي وحاتم صلاح ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي ومن المقرر التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

فيلم الهنا اللي ا، ا فيه ياسمين رئيس

ياسمين رئيس ومسلسل رقم سري

كما تترقب ياسمين رئيس عرض مسلسل رقم سري عبر شاشة dmc خلال نوفمبر الجاري، والذي يعد النسخة الثانية من مسلسل صوت وصورة الذي عرض في 2023.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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