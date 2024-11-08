مشاهير العرب - ما بين السينما والتليفزيون.. ياسمين رئيس تنتظر عرض 3 أعمال فنية الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:38 مساءً - تعيش الفنانة ياسمين رئيس، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث ينتظرها عرض العديد من الأعمال في السينما والدراما خلال الفترة المقبلة، والتي نرصدها لكم في التقرير التالي.

ياسمين رئيس تنتظر عرض فيلم الفستان الأبيض

ينطلق عرض فيلم الفستان الأبيض، من بطولة الفنانة ياسمين رئيس في السينما خلال نوفمبر الجاري، والذي تدور أحداثه حول، عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

ياسمين رئيس وفيلم الهنا اللي أنا فيه

كما تنتظر عرض فيلم الهنا اللي أنا فيه، بالتعاون مع النجم كريم محمود عبد العزيز، وتواصل الترويج له عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بالوقت الحالي، وتدور أحداثه حول، حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغير حياة زوجها للأبد.

ويضم فيلم «الهنا اللي أنا فيه» في بطولته بجانب كريم محمود عبد العزيز كل من دينا الشربيني وياسمين رئيس ومريم الجندي وحاتم صلاح ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي ومن المقرر التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

ياسمين رئيس ومسلسل رقم سري

كما تترقب ياسمين رئيس عرض مسلسل رقم سري عبر شاشة dmc خلال نوفمبر الجاري، والذي يعد النسخة الثانية من مسلسل صوت وصورة الذي عرض في 2023.