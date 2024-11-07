مشاهير العرب - ليلى علوي تعلق على اختيارها ضيف شرف في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - أعربت الفنانة ليلي علوي، عن سعادتها لاختيارها ضيف شرف في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون الذي تقود الرئاسة الشرفية له النجمة إلهام شاهين، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشاركت ليلي علوي، صورة عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «مرحباً باختياري كضيف شرف في حفل المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك، تحت شعار «نيويورك تتكلم عربي»، الجمعة 8 نوفمبر».

آخر أعمال ليلي علوي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال ليلي علوي، فيلم أل شنب، الذي انطلق بدور العرض السينمائية مؤخرا.

تفاصيل فيلم آل شنب

فيلم آل شنب، تدور قصته في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

أبطال فيلم آل شنب

يضم فيلم آل شنب، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.