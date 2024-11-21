التنمية الثقافية تحتفل بـ أنور المعداوي في بيت الشعر العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - يقدم مركز إبداع الست وسيلة بيت الشعر العربي خلف جامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية شعرية بعنوان "ليلة أنور المعداوي"، في السابعة مساء الأحد الموافق 24 نوفمبر.

أمسية ليلة أنور المعداوي

حيث تقام أمسية أدبية وشعرية مميزة للشاعر القدير الراحل "أنور المعداوي" ليلة من ليالي الشعر والإبداع التي ستشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا من محبي الأدب والشعر العربي.

ويتألّق بها مجموعة مميزة من الشعراء المشاركون منهم، بشير رفعت، مصطفى ابو هلال، محمد غازي النجار، جيلان زيدان، عزيزة الشراكي، عادل حسني، إيمان السباعي، طارق الشوادفي، مصطفى فهمي، عمرو عامر، محمد النحراوي، بسمة شعبان.

ويدير الأمسية الشاعر سعيد شحاتة.

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