3 سنوات على رحيل سهير البابلى، امتد مشوارها الفني نصف قرن وهذه قصة دخولها عالم الغناء - أخبار كلمتك

3 سنوات على رحيل سهير البابلى، امتد مشوارها الفني نصف قرن وهذه قصة دخولها عالم الغناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث تطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر - أخبار كلمتك

لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

لجنة عسكرية تزور محور علب وتطلع على سير العمليات العسكرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - عاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:51 - عاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لـ حالة الطقس وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لـ حالة الطقس وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع «جريمة الفتوى بغير علم» - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تعقد 100 ندوة علمية الاثنين القادم حول موضوع «جريمة الفتوى بغير علم» - أخبار كلمتك

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين - أخبار كلمتك

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

موعد عرض فيلم "أوراق التاروت" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد عرض فيلم "أوراق التاروت" - أخبار كلمتك

موعد عرض فيلم "أوراق التاروت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:37 مساءً - أكد المنتج بلال صبري أن فيلمه المنتظر "أوراق التاروت" سيُعرض في 10 يناير المقبل، مُشيدًا بأداء طاقم العمل المميز الذي يضم كوكبة من النجوم، وفي مقدمتهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، ومي سليم.

فيلم أوراق التاروت 

وأوضح صبري خلال تكريمه في أحد المهرجانات أن الشائعات التي ترددت حول منع الفيلم أو إيقافه لا أساس لها من الصحة، وأن الفيلم سيعرض كما هو مخطط له.

وتجسد رانيا يوسف في "أوراق التاروت" شخصية امرأة تعيش أزمة نفسية حادة بعد حادث مفاجئ يغير مجرى حياتها تمامًا ويعرضها لسلسلة من المشكلات العاطفية والاجتماعية، في حين تقدم سمية الخشاب دورًا محوريًّا آخر يتفاعل مع الأحداث بطريقة تثير الفضول، بينما تبرز مي سليم في شخصية معقدة مليئة بالصراع الداخلي، مما يساهم في تعميق حبكة الفيلم ويجعل الأحداث أكثر إثارة.

ويعتبر"أوراق التاروت" فيلمًا تشويقيًا يتناول قصة ثلاث فتيات تعرضن لحادث مأساوي، وتكشف الأحداث كيف أثرت تلك الحادثة في حياتهن بطرق غير متوقعة، ما يخلق صراعًا داخليًّا وخارجيًّا يعكس عمق الشخصية الإنسانية.

يشارك في الفيلم أيضًا محمد عز، عبد العزيز مخيون، أحمد التهامي، محمد خميس، محمد الشقنقيري، يوسف منصور، وكنزي رماح، بوسي شاهين، ووائل متولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

باسم يوسف يغازل نجوى كرم: خبرة والله والمطربة ترد(فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق