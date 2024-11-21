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المشاهد الأولى من مسلسل "المداح 5" تجمع هؤلاء النجوم - أخبار كلمتك

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المشاهد الأولى من مسلسل "المداح 5" تجمع هؤلاء النجوم - أخبار كلمتك

المشاهد الأولى من مسلسل "المداح 5" تجمع هؤلاء النجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - بدأ الفنان حمادة هلال في تصوير أول مشاهده في مسلسل المداح الجزء الخامس، وجمعت المشاهد الأولى من العمل الفنان حمادة هلال والفنانة جوري بكر التي تلعب شخصية شيطانة خلال أحداث العمل.

ويظهر الفنان فتحى عبدالوهاب خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل “المداح” الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

ومن المقرر أن يظهر فتحي عبدالوهاب عن طريق الفلاش باك في أول مشاهد الحلقة الأولى من الجزء الخامس للعمل، على هيئة شيطان، بينما يظهر مرة ثانية في آخر الحلقة في صورة العالم التى كان عليها في الجزء الرابع من العمل.

واعتذر الفنان فتحي عبدالوهاب عن المشاركة بشكل كامل في الجزء الخامس من مسلسل المداح، بعد ارتباطه بمسلسل آخر سيقوم بتقديمه في موسم رمضان القادم.
 


أبطال مسلسل المداح


وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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