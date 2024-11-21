ياسمين رئيس تهدي فستان زفافها الأبيض لإحدى الفتيات لتشاركها فرحة العمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:37 مساءً - في لفتة مليئة بالمشاعر، نشرت الفنانة ياسمين رئيس فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت فيه عن الذكريات الجميلة التي يحملها فستان زفافها الأبيض، والذي كان شاهدًا على أسعد لحظات حياتها.

وأعلنت ياسمين عن قرارها بإهداء فستانها لإحدى الفتيات لتعيش به فرحة يوم زفافها، قائلة: "زي وردة في فيلم الفستان الأبيض، آحب أدي فستاني الأبيض لبنت عشان تفرح بيه زي ما أنا فرحت بيه يوم فرحي".

وأضافت ياسمين أنها ستسلم الفستان بنفسها للفتاة داخل السينما.

فيلم الفستان الأبيض

يأتي ذلك مع طرح فيلمها الفستان الأبيض في السينمات يوم ٢٠ نوفمبر، وذلك بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

وفيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف.

ياسمين رئيس في مسلسل رقم سري

ويعرض في الوقت الحالي لـ ياسمين رئيس، مسلسل رقم سري وهو من بطولة صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة ٨ مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

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