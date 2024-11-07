مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 170 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:26 مساءً - مسلسل المؤسس عثمان.. تساءل الكثير من محبي الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقة 170، بالإضافة إلي القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، وذلك بعد نجاح أورهان في الهروب من كمين مع السيدة هولوفيرا ثم اختتيام قصية حبهما بالزواج في القبيلة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 170

من المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 170 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا على القنوات التركية، بينما تعاد الحلقة بالنسخة المدبلجة عبر القنوات العربية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمسلسل عثمان الموسم السادس

وقد جاءت القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان على النحو التالي:

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

- تردد القناة هو: 10796.

- القمر الصناعي هو: نايل سات.

- معدل الترميز هو: 27500.

- الاستقطاب هو: أفقي.

تردد قناة ATV التركية على عرب سات

- القمر الصناعي هو: عرب سات.

- تردد القناة هو: 12692.

- معدل الترميز هو: 27500.

- معدل الاستقطاب هو: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات

- تردد القناة هو: 12645.

- القمر الصناعي هو: نايل سات.

- الاستقطاب هو: أفقي.

- معدل الترميز هو: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على العرب سات

- تردد القناة هو: 11034.

- الاستقطاب هو: أفقي (H).

- معدل الترميز هو: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.