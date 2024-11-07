5 سنوات على الرحيل، حكايات هيثم أحمد زكي مع الوحدة والفن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:46 مساءً - هيثم أحمد زكي، فنان شاب ابن الفنان أحمد زكى والفنانة هالة فؤاد ابنة المخرج أحمد فؤاد، مشوار قصير مع التمثيل استمر 14 عاما، عانى الوحدة في حياته كثيرًا، وفى مثل هذا اليوم 7 نوفمبر عام 2019 رحل وحيدًا أيضًا في ظروف مأساوية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن 35 عامًا عقب قيامه بتدريبات بدنية استعدادًا لتصوير الجزء الثاني من فيلم "كابوريا" الذي كان مليئا بمشاهد الأكشن، وكانت وفاته صدمة كبيرة لزملائه ومحبيه في الوسط الفني.

ولد هيثم أحمد زكي عام 1984، وعاش طفولة صعبة حيث عانى منذ يوم ميلاده من مرارة الانفصال بين الأبوين وتربى في بيت جده لأمه المخرج أحمد فؤاد بعد طلاق والديه وزواج والدته الفنانة هالة فؤاد بآخر، فعاش وهو يعاني من الوحدة، ثم فقد الفنان الشاب والدته وهو فى التاسعة من عمره وعاش مع والده حتى أصبح شابًّا، ليرحل الوالد النجم الأسمر أحمد زكى ويتركه وحيدًا ليعود إلى العيش مع جدته التي رحلت بعد والده بعامين عام 2007، أثناء تصويره فيلم البلياتشو، لتترك في نفسه أزمة وصدمة نفسية حادة خاصة أنه كان شديد التعلق بها، وبعد مرور أربع سنوات، توفي خاله المخرج أشرف فؤاد عام 2011، فهو كان آخر أفراد عائلته لتبدأ وحدته الإجبارية التي أثرت في حالته النفسية بشكل كبير، ليبدأ أولى خطواته بعيدًا عن الوحدة بخطوة الخطوبة، ولكن القدر لم يمهله لكي يتمم زواجه.

أعاق الأب انطلاقة الابن الفنية



ورغم امتلاك الابن هيثم أحمد زكى الموهبة الفنية إلا أنه تأخر كثيرًا عن أبناء جيله في الظهور والنجاح في التمثيل، بسبب مقارنته الدائمة بوالده، ولم تكن الموهبة الفنية فقط تلك التي ورثها عن والده فورث أيضًا الوحدة التي لازمته منذ وفاة الأم وتبعها رحيل الأب، وكان اليتم في سن مبكر في الواحد والعشرين من عمره.

احمد زكى وابنه هيثم

وبينما كانت حياة الفنان هيثم أحمد زكى قصيرة، فإن مشواره الفني لم يكتمل ليصل إلى النجومية؛ قدم سبعة أفلام فقط وعشرة مسلسلات، وكانت آخر أعماله في عالم الدراما التليفزيونية مسلسل "علامة استفهام "، أما فيلمه الأخير في عالم السينما كان فيلم " الكنز 2 " إخراج شريف عرفة.



بدأ الفنان الشاب هيثم أحمد زكي أول مشواره الفني حينما شارك في فيلم "حليم" مع أبيه الراحل أحمد زكي، والمخرج شريف عرفة الذى آمن بموهبته، وكان يجسد شخصية "حليم" في سن الشباب، واستكمل دوره بعد رحيل والده، وحقق نجاحًا كبيرًا حتى تم إنتاج أول فيلم من بطولته بعنوان "البلياتشو" عام 87، تبعه أفلام نقطة دم، سكر مر، الكنز 1، والكنز 2.

هيثم أحمد زكى



انقطع الفنان الشاب هيثم أحمد زكى عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والتي من أشهرها مسلسلات: كف القمر، السبع وصايا، كلبش، الصفعة، استاذ ورئيس قسم، امبراطورية مين، دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر لينتهي مشواره الدراميى مع مسلسل " علامة استفهام "

اتهام فى قضية قتل بسبب مسدس والده



في يناير 2011 كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكى متهمًّا بجريمة قتل لأنه كان يملك مسدسًا ورثه عن والده، سُرِق منه أثناء فوضى ثورة يناير، ونفذت بهِ جريمة قتل في صعيد مصر فظل متخفيًا حتى قبض على القاتل الحقيقي، وتبرئتهُ من تهمة القتل.

هيثم زكى مع خطيبته انجي



للخلاص من معاناة الوحدة فكر هيثم أحمد زكى فى الزواج وخطب إنجي سلامة التى تعمل كخبيرة طاقة، قبل عام من وفاته في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب، ولم يكن يظهران معًا في أية مناسبات عامة، وكانت خطيبة هيثم أحمد زكي هي من اكتشفت وفاته، بعد محاولتها الاتصال به أكثر من مرة ليتملكها الشك فتطلب من حارس العقار كسر باب شقته، ليجدوه قد فارق الحياة.

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