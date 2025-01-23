شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للمطارات وإحدى شركات الاتصالات - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للمطارات وإحدى شركات الاتصالات - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يلتقي المدير الإقليمي لشركة MedAire لدعم أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يلتقي المدير الإقليمي لشركة MedAire لدعم أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشارك للسنة الثالثة على التوالي في فعاليات معرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشارك للسنة الثالثة على التوالي في فعاليات معرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

وزيرا الثقافة والاتصالات يُعلنان انطلاق  تطبيق "كتاب" - أخبار كلمتك

وزيرا الثقافة والاتصالات يُعلنان انطلاق  تطبيق "كتاب" - أخبار كلمتك

ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة - أخبار كلمتك

ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة - أخبار كلمتك

ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية - أخبار كلمتك

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية - أخبار كلمتك

استمرار التعادل السلبي بين الزمالك ومودرن سبورت بعد 30 دقيقة - أخبار كلمتك

استمرار التعادل السلبي بين الزمالك ومودرن سبورت بعد 30 دقيقة - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بورتو ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بورتو ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

القبض على شاب يغتصب الاطفال ويقوم بتصويرهم لابتزازهم في عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
القبض على شاب يغتصب الاطفال ويقوم بتصويرهم لابتزازهم في عدن - أخبار كلمتك

القبض على شاب يغتصب الاطفال ويقوم بتصويرهم لابتزازهم في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 06:17 مساءً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر بالقبض على شاب بمدينة المعلا يقوم باغتصاب الاطفال وتصويرهم لابتزازهم.
وبحسب المصادر فان احد الاشخاص اخذ جوال المغتصب وسلمه لقوات امنية بدورها قامت بالقبض عليه فيما هناك عدد من الاشخاص شاركوه باغتصاب الاطفال 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تعرف على ‏نص القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إره ابية أجنبية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق