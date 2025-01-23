افادت مصادر بالقبض على شاب بمدينة المعلا يقوم باغتصاب الاطفال وتصويرهم لابتزازهم.
وبحسب المصادر فان احد الاشخاص اخذ جوال المغتصب وسلمه لقوات امنية بدورها قامت بالقبض عليه فيما هناك عدد من الاشخاص شاركوه باغتصاب الاطفال
القبض على شاب يغتصب الاطفال ويقوم بتصويرهم لابتزازهم في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 06:17 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر بالقبض على شاب بمدينة المعلا يقوم باغتصاب الاطفال وتصويرهم لابتزازهم.
افادت مصادر بالقبض على شاب بمدينة المعلا يقوم باغتصاب الاطفال وتصويرهم لابتزازهم.
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