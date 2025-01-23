تعرف على المحافظة التي سجلت هزة أرضية صباح اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 05:27 مساءً - كلمتك/خاص
وأكدت نشرة صادرة عن مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في محافظة ذمار، أنه تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.5 على مقياس ريختر جنوب مديرية يافع بلحج، مبينة أن الهزة وقعت عند الساعة 10.43 صباحاً.
سجلت محطات رصد الزلازل اليمنية اليوم الخميس هزة أرضية جنوب إحدى مديريات محافظة لحج.
وأكدت نشرة صادرة عن مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في محافظة ذمار، أنه تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.5 على مقياس ريختر جنوب مديرية يافع بلحج، مبينة أن الهزة وقعت عند الساعة 10.43 صباحاً.
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