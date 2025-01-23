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تعرف على المحافظة التي سجلت هزة أرضية صباح اليوم - أخبار كلمتك

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تعرف على المحافظة التي سجلت هزة أرضية صباح اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على المحافظة التي سجلت هزة أرضية صباح اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 05:27 مساءً - كلمتك/خاص

سجلت محطات رصد الزلازل اليمنية اليوم الخميس هزة أرضية جنوب إحدى مديريات محافظة لحج.

وأكدت نشرة صادرة عن مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في محافظة ذمار، أنه تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.5 على مقياس ريختر جنوب مديرية يافع بلحج، مبينة أن الهزة وقعت عند الساعة 10.43 صباحاً.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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