شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

بيع حبة قات برقم خرافي في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

بيع حبة قات برقم خرافي في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

الزبيدي : سأوجه خطاب للرئيس السوري بشار الأسد عقب سقوط حماة! - أخبار كلمتك

الزبيدي : سأوجه خطاب للرئيس السوري بشار الأسد عقب سقوط حماة! - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من التعاقد مع جوناثان تاه مجانًا - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من التعاقد مع جوناثان تاه مجانًا - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

بالمدفعية والصواريخ، الجيش السوري يقصف تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حماة - أخبار كلمتك

بالمدفعية والصواريخ، الجيش السوري يقصف تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حماة - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

فان دايك يكشف تطورات تجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

فان دايك يكشف تطورات تجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - كلمتك/خاص:

اقدمت مليشيا الحوثيين على جريمة مروعة بالاعتداء على مالك بقالة في رداع.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:قام مالك بقالة بمحاولة اغلاقها عندما شاهد الحوثيين ياخذون جبايات من المحلات حتى لايدفعها.
واضافوا:عناصر الحوثي شاهدوا الرجل وهجموا على البقالة وقاموا بالعبث فيها والاعتداء الوحشي على صاحبها الذي حاول الهروب من دفع الجباية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

اول تحرك للحوثيين بشان الحرب في سورية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق