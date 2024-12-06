اقدمت مليشيا الحوثيين على جريمة مروعة بالاعتداء على مالك بقالة في رداع.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:قام مالك بقالة بمحاولة اغلاقها عندما شاهد الحوثيين ياخذون جبايات من المحلات حتى لايدفعها.
واضافوا:عناصر الحوثي شاهدوا الرجل وهجموا على البقالة وقاموا بالعبث فيها والاعتداء الوحشي على صاحبها الذي حاول الهروب من دفع الجباية.
شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - كلمتك/خاص:
اقدمت مليشيا الحوثيين على جريمة مروعة بالاعتداء على مالك بقالة في رداع.
اقدمت مليشيا الحوثيين على جريمة مروعة بالاعتداء على مالك بقالة في رداع.
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